Ha ucciso la madre a pugni: condannato a 4 anni di carcere per omicidio preterintenzionale



Un uomo di 55 anni di Foligno è stato condannato a quattro anni di carcere per omicidio preterintenzionale per aver ucciso a pugni la madre di 77 anni. I fatti risalgono a più di tre anni fa: il cadavere della vittima fu ritrovato all’interno dell’abitazione in cui viveva proprio insieme al figlio.

