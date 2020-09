“Hai una sigaretta?”, “No”, violinista selvaggiamente aggredito dal branco a Torino



Raul Rao, studente del conservatorio Giuseppe Verdi, che suona in alcuni locali del centro, ha vissuto un vero e proprio incubo tra sabato e domenica. Solo per una sigaretta negata, sono arrivati a massacrarlo di botte in 15. “Ho lividi ed escoriazioni dappertutto. L’altro giorno faticavo ad alzarmi dal letto”

Continua a leggere



Raul Rao, studente del conservatorio Giuseppe Verdi, che suona in alcuni locali del centro, ha vissuto un vero e proprio incubo tra sabato e domenica. Solo per una sigaretta negata, sono arrivati a massacrarlo di botte in 15. “Ho lividi ed escoriazioni dappertutto. L’altro giorno faticavo ad alzarmi dal letto”

Continua a leggere

Continua a leggere