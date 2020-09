Harry e Meghan tra le 100 persone più influenti secondo il Time, anche se lontani dalla Royal Family



Harry e Meghan sono stati inseriti nella lista delle cento persone più influenti del mondo secondo il Time. Alla coppia era stato attribuito questo ‘riconoscimento’ anche nel 2018, ma da allora c’è una differenza sostanziale: la separazione dalla Royal Family. A quanto pare, però, questo distacco non ha inficiato l’impatto degli ex duchi di Sussex sulla società, come dimostrano i tanti progetti che contano di realizzare nei prossimi anni.

