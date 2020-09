Hilaria e Alec Baldwin hanno avuto il quinto figlio: “Sta bene ed è in salute, presto il nome”



Hilaria e Alec Baldwin hanno avuto il quinto figlio nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2020. Grande gioia per entrambi che su Instagram condividono la stessa foto e gli stessi pensieri: “Stanotte abbiamo avuto il nostro quinto figlio. È in perfetta salute. Presto vi diremo il nome”. Per l’attore è il sesto figlio, il quinto con l’attuale moglie.

