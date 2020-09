I poveri sono le prime vittime del Covid e dello smog: a dirlo uno studio dell’Unione Europea



Un rapporto dell’Agenzia Europea dell’ambiente ha pubblicato un rapporto sulla stretta correlazione tra l’inquinamento, la poverta e il coronavirus. Si tratta di una dannosa catena di causa effetto che non si riesce a interrompere: la povertà e il domicilio in ambienti malsani causano cattive condizioni di salute, che a loro volta facilitano la vulnerabilità a gravi patologie come il Covid.

