Il capo della Polizia Gabrielli: “I negazionisti del Covid possono essere fenomeno molto rischioso”



Per il capo della Polizia Franco Gabrielli, intervenuto a margine della riunione del gruppo di lavoro Europol sulle minacce criminali correlate alla pandemia da Coronavirus, “in un momento di smarrimento come questo ci sono rischi da fenomeni come i negazionisti. Il Covid e la criminalità organizzata hanno molte similitudini. Noi registriamo più contagiati perché facciamo più tamponi di altri, abbiamo un sistema di controllo che altri non hanno”.

