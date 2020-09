Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia, Fedez: “Mi mancavano”



Nuove accuse dell’associazione contro i Ferragnez: nella bufera finisce un’illustrazione della fashion blogger ritratta come la Madonna con bambino del Sassoferrato, in realtà parte di una serie creata dall’artista Francesco Vezzoli. Per il Codacons è “mancanza di rispetto per il mondo religioso”, Fedez commenta con ironia.

