Il concorso straordinario della scuola il 22 ottobre: 32mila posti a bando



Ora c’è una data ufficiale: il prossimo 22 ottobre è fissata la prova scritta del concorso straordinario per i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Gli aspiranti docenti dovranno contendersi 32mila posti messi a bando. La data del concorso andrà in Gazzetta Ufficiale domani: si inizia il 22 ottobre, poi si continuerà fino a metà novembre in modo scaglionato.

Continua a leggere



Ora c’è una data ufficiale: il prossimo 22 ottobre è fissata la prova scritta del concorso straordinario per i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Gli aspiranti docenti dovranno contendersi 32mila posti messi a bando. La data del concorso andrà in Gazzetta Ufficiale domani: si inizia il 22 ottobre, poi si continuerà fino a metà novembre in modo scaglionato.

Continua a leggere

Continua a leggere