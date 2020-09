Il gatto di Ilary Blasi porta un topo in casa, l’esilarante fuga della moglie di Francesco Totti



Casa Totti è già sui social. In un video esilarante postato da Ilary Blasi su Instagram, si vede la moglie di Francesco Totti che scatta tentando di impedire alla sua gatta, Paola, di portare in casa un topolino. Missione fallita per la conduttrice che, passato lo spavento, racconta l’accaduto al marito. “Faglielo trovare, ca***”, scrive il calciatore che diventa a sua volta destinatario della canzonatura della moglie.

Continua a leggere



Casa Totti è già sui social. In un video esilarante postato da Ilary Blasi su Instagram, si vede la moglie di Francesco Totti che scatta tentando di impedire alla sua gatta, Paola, di portare in casa un topolino. Missione fallita per la conduttrice che, passato lo spavento, racconta l’accaduto al marito. “Faglielo trovare, ca***”, scrive il calciatore che diventa a sua volta destinatario della canzonatura della moglie.

Continua a leggere

Continua a leggere