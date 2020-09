Il marito di Samanta Togni, chirurgo a Dubai, si trasferisce in Italia: “Rinuncia alla sua vita”



Mario Russo, chirurgo a Dubai e marito di Samanta Togni, ha deciso di lasciare gli Emirati Arabi per stare insieme alla moglie, nuova co-conduttrice de I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli. È l’ex ballerina di Ballando con le stelle a raccontarlo: “Ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me”.

