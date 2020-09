Il mio viaggio fra i negazionisti del Coronavirus che hanno manifestato a Roma



Sono passati tre giorni dalla manifestazione dei NoMask, i negazionisti del Covid-19 a Roma, e vorrei fare una riflessione partendo da un assunto: io a quella manifestazione sono andato, per raccontarvi il davanti e il dietro le quinte in un video.

E posso dirvi che fra “giornalisti pagati da Soros”, “il Covid non esiste” e “i vaccini contengono microparticelle che si attivano con il 5G” è stata la fiera delle fake news. Che però bisogna conoscere (anche per smontarle).

Continua a leggere



Sono passati tre giorni dalla manifestazione dei NoMask, i negazionisti del Covid-19 a Roma, e vorrei fare una riflessione partendo da un assunto: io a quella manifestazione sono andato, per raccontarvi il davanti e il dietro le quinte in un video.

E posso dirvi che fra “giornalisti pagati da Soros”, “il Covid non esiste” e “i vaccini contengono microparticelle che si attivano con il 5G” è stata la fiera delle fake news. Che però bisogna conoscere (anche per smontarle).

Continua a leggere

Continua a leggere