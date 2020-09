Il piano di Antonio per uccidere Daniele ed Eleonora in 5 fogli: “Invidia per i due fidanzati”



Antonio De Marco ha mostrato “un’indole particolarmente violenta, insensibile ad ogni richiamo umanitario” nell’uccidere Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta il 21 settembre scorso a Lecce. È quanto si legge nel decreto di sequestro del pm, in cui è spiegato anche il “cronoprogramma” del duplice omicidio. Ancora ignoto il movente, anche se per gli inquirenti il giovane “provava forte invidia per la coppia, tra di loro non c’è stato mai alcun dissidio”.

Continua a leggere



Antonio De Marco ha mostrato “un’indole particolarmente violenta, insensibile ad ogni richiamo umanitario” nell’uccidere Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta il 21 settembre scorso a Lecce. È quanto si legge nel decreto di sequestro del pm, in cui è spiegato anche il “cronoprogramma” del duplice omicidio. Ancora ignoto il movente, anche se per gli inquirenti il giovane “provava forte invidia per la coppia, tra di loro non c’è stato mai alcun dissidio”.

Continua a leggere

Continua a leggere