Il poliamore raccontato da una ragazza: “Ho due fidanzate, ma anche io sono gelosa”



Il poliamore si basa sulla libertà degli individui coinvolti nel rapporto amoroso di stabilire una relazione romantica di tipo affettivo con terzi. Si chiama non monogamia etica e in Italia rappresenta una realtà della quale spesso non si parla. Abbiamo intervistato Myriam, giovane 21enne coinvolta in una relazione di 3 persone.

Continua a leggere



Il poliamore si basa sulla libertà degli individui coinvolti nel rapporto amoroso di stabilire una relazione romantica di tipo affettivo con terzi. Si chiama non monogamia etica e in Italia rappresenta una realtà della quale spesso non si parla. Abbiamo intervistato Myriam, giovane 21enne coinvolta in una relazione di 3 persone.

Continua a leggere

Continua a leggere