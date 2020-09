Il viaggio di Pip, la cagnolina che per il Covid ha percorso 2000 km per tornare dalla sua famiglia



Nel marzo scorso, allo scoppio dell’emergenza Covid, i padroni della cagnolina Pip hanno dovuto interrompere il loro viaggio in South Carolina, lasciarla alle cure di un’amica e fare rientro in Australia, dove vigono delle rigide normative sugli animali importati dall’estero. Quella che doveva essere solo una breve separazione si è però trasformata in un’attesa lunga mesi, a causa del prolungato lockdown. Così è cominciata l’odissea di Pip: un lungo viaggio dagli Stati Uniti all’Australia per tornare a casa.

