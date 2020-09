Ilary Blasi: “C’è una donna incinta in casa”. Totti sotto choc, ma è Donna Paola in dolce attesa



In un divertente video condiviso su Instagram la conduttrice svela che “c’è una donna incinta in questa casa”. La notizia ha lasciato allibito Francesco Totti, ma non c’è nessun quarto figlio in arrivo per la coppia: a essere incinta è la gatta di famiglia, Donna Paola, come svelano le immagini di un’ecografia.

