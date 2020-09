Inala gas da un serbatoio, operaio muore dopo una settimana: l’incidente sul lavoro in Sicilia



Giuseppe Caruso lo scorso 7 settembre era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un distributore di carburanti alla periferia di Marsala (Trapani). Il tecnico avrebbe inalato gas o vapori del carburante e ha subito gravi danni ai polmoni oltre a ustioni in varie parti del corpo. È morto in ospedale a Palermo.

Continua a leggere



Giuseppe Caruso lo scorso 7 settembre era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un distributore di carburanti alla periferia di Marsala (Trapani). Il tecnico avrebbe inalato gas o vapori del carburante e ha subito gravi danni ai polmoni oltre a ustioni in varie parti del corpo. È morto in ospedale a Palermo.

Continua a leggere

Continua a leggere