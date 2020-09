Incidente a Condofuri, intrappolato in macchinario per lavori sulla ferrovia: muore operaio 49enne



Un operaio di 49 anni, Francesco Venturi, è morto mentre era impegnato in un’attività di manutenzione per la sua azienda, la quale a sua volta lavora per conto di Rfi, della linea ferrata a Condofuri: pare sia rimasto incastrato, a fine turno, per cause che sono in corso di accertamento, tra gli ingranaggi del nastro trasportatore di un macchinario. Lascia la moglie e due figli di 19 ed 11 anni.

