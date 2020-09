Incidente A14, tir su auto in coda: 20enne muore schiacciato sul sedile posteriore, 7 feriti



L’incidente stradale oggi lungo il tratto romagnolo dell’autostrada A14, non lontano dal casello autostradale di Forlì. Secondo una prima ricostruzione l’autista del tir non si sarebbe accorto in tempo della coda di vetture e avrebbe frenato in ritardo andando a impattare violentemente contro la parte posteriore di una vettura su cui viaggiava la vittima.

