Incidente Cogollo del Cengio, auto esce di strada e si ribalta: morto 21enne, grave l’amico



Incidente mortale a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. Una Subaru Impreza è uscita fuori strada intorno alle 02:40 della scorsa notte e si è ribaltata più volte su se stessa. Niente da fare per il conducente, Alessio Costa, 21 anni, che è morto sul colpo. Grave un coetaneo che viaggiava con lui sul lato del passeggero e che è ricoverato in rianimazione. Indagini in corso.

