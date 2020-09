Incidente in A4, camion si ribalta e perde sacchi di cemento: autostrada chiusa



Un mezzo pesante che trasportava blocchi di cemento si è rovesciato poco prima delle 9 in A4, riversando parte del carico sulla carreggiata. Nell’impatto l’autista è rimasto ferito. Per consentire la rimozione del mezzo e della polvere di cemento il tratto di autostrada tra San Donà di Piave – Meolo in direzione Venezia è rimasto chiuso al traffico fino a tarda mattinata.

