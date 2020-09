Incidente in Valle d’Aosta: muore operaio in centrale idroelettrica



Stava lavorando alla manutenzione dell’impianto in una centrale idroelettrica ad Allein in Valle d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe precipitato in una vasca di carico e scarico che al momento era vuota. Il medico dell’elisoccorso ha potuto solo constatarne la morte.

