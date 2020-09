Incidente Mirano, finisce in un canale di scolo e si ribalta: 23enne muore intrappolato nell’auto



Incidente nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nell’auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento, è finito con la vettura in un canale di scolo e si è poi ribaltato, con l’abitacolo che è stato letteralmente schiacciato. Indagini in corso.

Continua a leggere



Incidente nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nell’auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento, è finito con la vettura in un canale di scolo e si è poi ribaltato, con l’abitacolo che è stato letteralmente schiacciato. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere