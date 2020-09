Incidente sul lavoro, la trave del capannone si abbatte sul camion: Michele morto a 35 anni



Tragedia a Villacidro, in Sardegna, dove un 35enne è morto in un grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio, 9 settembre, nella zona industriale. Una pesante trave in cemento armato è precipitata su un camion che stava effettuando una manovra all’interno di un capannone. L’uomo alla guida del mezzo è morto.

Continua a leggere



Tragedia a Villacidro, in Sardegna, dove un 35enne è morto in un grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio, 9 settembre, nella zona industriale. Una pesante trave in cemento armato è precipitata su un camion che stava effettuando una manovra all’interno di un capannone. L’uomo alla guida del mezzo è morto.

Continua a leggere

Continua a leggere