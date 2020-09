Incidente Trento, moto contro un’auto: i veicoli si incendiano, morto centauro



Tragico incidente stradale questa mattina a Valfloriana (Trento), in località Casatta. Una motocicletta si è scontrata con un’autovettura finendo incastrata sotto la macchina che in seguito all’urto ha preso fuoco insieme alla moto. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, feriti due occupanti dell’auto.

