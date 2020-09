India, lezioni gratuite in strada per i bambini più poveri contro l’epidemia



Veena Gupta e suo marito Virendra, una coppia di anziani di Nuova Dheli, ha deciso di offrire lezioni gratuite in strada ai bambini che, a causa della chiusura delle scuole per arginare la pandemia di coronavirus, non possono permettersi di continuare gli studi. Nel paese sono stati superati i 5 milioni di casi rendendo l’India la seconda nazione più colpita dopo gli Stati Uniti.

