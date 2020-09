Influencer, gieffini, tronisti e tentatori: come riescono a sfilare sul red carpet di Venezia



“Influencer a Venezia? Basta comprare il biglietto per calcare il red carpet”: così numerosi influencer, soprattutto negli ultimi anni, hanno giustificato la loro presenza sul tappeto rosso della Mostra cinematografica più importante in Italia. In realtà, le cose non stanno così. Fanpage.it ha provato a capire come facciano gli influencer e i volti di Uomini e Donne, Grande Fratello, Temptation Island e talent vari a sfilare ogni anno a Venezia e comparire nelle liste nominali che garantiscono l’accesso alla “zona vip”.

