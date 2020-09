Influenza, l’epidemiologo: “Il picco tra gennaio e febbraio. Importante vaccinarsi”



Antonino Bella, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha spiegato all’Adnkronos che “ancora non abbiamo avuto segnalazione di casi sporadici di influenza”. Ci si dovrà attendere un picco “tra fine gennaio e inizi di febbraio, come è accaduto negli ultimi anni, tranne in due stagioni quando il picco è arrivato subito dopo Natale”.

