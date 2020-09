Inps, da ottobre cambia il sistema per accedere ai servizi: addio al Pin, servirà lo Spid



Dal primo ottobre non sarà più possibile chiedere il Pin per accedere ai servizi online dell’Inps, come quelli riguardanti le pensioni o alcuni bonus. Il sistema del Pin verrà sostituito dallo Spid, l’identità digitale utilizzata per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Andiamo a vedere cosa cambia e cosa sarà necessario fare.

Continua a leggere



Dal primo ottobre non sarà più possibile chiedere il Pin per accedere ai servizi online dell’Inps, come quelli riguardanti le pensioni o alcuni bonus. Il sistema del Pin verrà sostituito dallo Spid, l’identità digitale utilizzata per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Andiamo a vedere cosa cambia e cosa sarà necessario fare.

Continua a leggere

Continua a leggere