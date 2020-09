Iss: “I focolai attivi in Italia sono 2.280, casi in crescita in 10 regioni. Indice Rt a 1,14”



Secondo il monitoraggio settimanale dell’emergenza Covid in Italia effettuato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, nel nostro Paese si registra una crescita dei nuovi casi di Coronavirus per la sesta settimana consecutiva. Numeri in aumento in 10 regioni, mentre l’indice Rt è a quota 1,14. Rezza: “Aumenta purtroppo l’età alla diagnosi, che ora è di circa 35 anni, il che sta a significare l’inizio di una trasmissione intrafamiliare”.

