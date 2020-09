Jessica Szohr, la Vanessa di Gossip Girl, è incinta del suo primo figlio



Jessica Szohr è in attesa del suo primo figlio e lo annuncia su Instagram con un bellissimo scatto in bianco e nero che la ritrae accanto al futuro papà, il giocatore di hockey Brad Richardson. L’attrice, nota per aver interpretato il ruolo di Vanessa Abrams in Gossip Girl, ha ricevuto tantissimi commenti di auguri e congratulazioni, da parte dei suoi colleghi conosciuti sui vari set delle serie tv di cui è stata protagonista da Dinasty a Shamless.

