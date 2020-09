Johnny lo zingaro è stato arrestato: era ancora in Sardegna



L’arresto di Johnny lo zingaro nelle prime ore oggi, martedì 15 settembre, in una villetta isolata alla periferia di Sassari dove Giuseppe Mastini aveva trovato rifugio. L’uomo, scappato dal carcere di Sassari durate un permesso premio, era ancora in Sardegna e non si era allontanato di molto.

