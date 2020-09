Johnny lo Zingaro evaso, il cappellano: “Ha detto alla compagna che sarebbe tornato in carcere”



Don Gaetano Galia, cappellano del carcere di Sassari che gestisce la casa famiglia “Don Giovanni Muntoni”, l’ultimo posto in cui è stato visto Johnny lo zingaro, difende le misure detentive alternative e racconta: “Ha passato la notte con la compagna, alle 11 è andato in Questura per firmare, le ha detto che sarebbe andato in carcere ma non è più rientrato”.

