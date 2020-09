Johnny lo Zingaro in fuga: condannato all’ergastolo, evade dopo permesso premio



È evaso ancora una volta Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny lo Zingaro. Era condannato all’ergastolo ed era già riuscito a fuggire, in quel caso approfittando della semilibertà, nel 2017. Ora una nuova fuga dal penitenziario di Sassari, da cui era uscito per un permesso premio e in cui avrebbe dovuto fare ritorno a mezzogiorno.

