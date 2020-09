Jude Law è padre per la sesta volta: è nato il primo figlio con la moglie Philippa Coen



La star di ‘The New Pope’ Jude Law è diventato padre per la sesta volta, durante il lockdown. La moglie e psicologa Philippa Coen ha dato la luce il bebè, del quale ancora non si conosce il sesso, proprio durante la quarantena. Lo ha raccontato l’attore britannico ospite del programma di Jimmy Fellon: “Mi sono dedicato al giardinaggio. Oh! E ho avuto un bambino”. Jude Law è già padre di 5 figli, avuti da tre donne diverse. Giura di aver chiuso con il suo passato tormentato e di aver sepolto per sempre la sua rinomata fama da ‘playboy’.

