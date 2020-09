Katie Holmes ha una nuova fiamma, è lo chef di origini italiane Emilio Vitolo



Il Daily Mail racconta della nuova liaison di Katie Holmes dopo la fine della storia con Jamie Foxx. L’attrice 41enne sarebbe stata avvistata in compagnia dello chef 33enne che lavora nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato, tempio della cucina italiana a New York, diventato punto di riferimento per noti personaggi di Hollywood.

