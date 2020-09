Kim Kardashian congela i suoi account social per protesta: “Basta con odio e disinformazione”



Kim Kardashian, come tante altre star in queste settimane, prende parte alla campagna #StopHateForprofit per evitare la diffusione di odio e disinformazione tramite i social network. In segno di protesta, infatti, l’influencer ha “congelato” i suoi account Facebook e Instagram, invogliando i suoi fan a fare altrettanto: “La disinformazione condivisa sui social media ha un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia. Vi prego di unirvi a me” ha dichiarato la moglie di Kanye West.

Continua a leggere



Kim Kardashian, come tante altre star in queste settimane, prende parte alla campagna #StopHateForprofit per evitare la diffusione di odio e disinformazione tramite i social network. In segno di protesta, infatti, l’influencer ha “congelato” i suoi account Facebook e Instagram, invogliando i suoi fan a fare altrettanto: “La disinformazione condivisa sui social media ha un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia. Vi prego di unirvi a me” ha dichiarato la moglie di Kanye West.

Continua a leggere

Continua a leggere