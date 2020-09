La favola di Antony, da ballerino scalzo a Lagos ai teatri di New York grazie a un video virale



Anthony Mmesoma Madu, 11enne nigeriano, è stato filmato da alcuni passanti mentre ballava a piedi nudi per strada, sotto la pioggia. Il video in pochi mesi ha fatto il giro della rete, attirando l’attenzione anche di personaggi dello spettacolo, che gli hanno offerto delle borse di studio per andare a studiare danza a New York.

