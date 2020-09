La gaffe di Georgina Rodriguez a Venezia, arriva al Lido con l’etichetta sulla giacca



La vita è una “questione di etichetta” anche per Georgina Rodriguez: la modella 26enne, fidanzata di Cristiano Ronaldo, è arrivata a Venezia con l’etichetta attaccata sulla giacca bene in vista. Georgina Rodriguez è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar, “The Human Voice”.

Continua a leggere



La vita è una “questione di etichetta” anche per Georgina Rodriguez: la modella 26enne, fidanzata di Cristiano Ronaldo, è arrivata a Venezia con l’etichetta attaccata sulla giacca bene in vista. Georgina Rodriguez è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar, “The Human Voice”.

Continua a leggere

Continua a leggere