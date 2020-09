La mappa dei contagi da Covid-19 nelle scuole regione per regione



Con la riapertura delle scuole si stanno registrando i primi contagi di coronavirus tra studenti, insegnanti e personale Ata e amministrativo. Sono già decine i casi rilevati dai tamponi e centinaia gli alunni che, in via precauzionale, sono stati messi in quarantena in attesa di accertare un’eventuale positività al Covid-19.

Continua a leggere



Con la riapertura delle scuole si stanno registrando i primi contagi di coronavirus tra studenti, insegnanti e personale Ata e amministrativo. Sono già decine i casi rilevati dai tamponi e centinaia gli alunni che, in via precauzionale, sono stati messi in quarantena in attesa di accertare un’eventuale positività al Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere