La Mostra del Cinema di Venezia sbarca al Martinitt

Non solo la rassegna Anec, ma anche proiezioni autonome.

Le Vie del Cinema 2020, che puntualmente portano i film del Festival appena concluso nelle sale milanesi, il 29 settembre approdano al Martinitt con il film LAILA IN HAIFA. La sala da sabato 26 a mercoledì 30 propone però anche una propria minirassegna con altri titoli, direttamente dalla Laguna. Tutte le sere, alle 21.

Dal Leone al Biscione. Grazie alle sezioni lombarde di Agis e Anec, i film appena presentati al 77° Festival del Cinema di Venezia arrivano anche quest’anno in anteprima nelle sale milanesi.

La proiezione della pellicola LAILA IN HAIFA –in programma il 29 settembre nella sala di via Pitteri 58- rientrerà però in una minirassegna a cura del Teatro Cinema Martinitt, che dal 26 al 30 settembre proporrà anche altri titoli della Mostra di Venezia.

Il programma

26 settembre ASSANDIRA – biglietto 7€ (acquisto presso Teatro Cinema Martinitt)

27 settembre SPACCAPIETRE biglietto 7€ (acquisto presso Teatro Cinema Martinitt)

28 settembre PAOLO CONTE-Via con me biglietto 10€ (acquisto presso Teatro Cinema Martinitt)

29 settembre film ANEC LAILA IN HAIFA*- Rassegna Le vie del cinema (acquisto diretto al link https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/, a partire dalle 14 del 22 settembre)

30 settembre PAOLO CONTE-Via con me biglietto 10€ (acquisto presso Teatro Cinema Martinitt)

* LAILA IN HAIFA presentazione a cura di Franco Dassisti

Anno 2020

Genere drammatico

Regia Amos Gitai

Durata 1 ora e 39 minuti

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.

