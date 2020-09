La rabbia di Daniele, marito di Viviana Parisi: “Vergogna, continuano a sbagliare dal 3 agosto”



Sfogo social per Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele, scomparsi a inizio agosto e trovati morti poco dopo nelle campagne di Caronia, in Sicilia: “A me la polizia sequestrato la macchina subito, e agli operai che hanno investito mia moglie il furgone è stato sequestrato dopo due settimane. Una vergogna totale, sbagliano tutti i giorni dal 3 agosto”.

