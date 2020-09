La scuola riparte dopo 6 mesi di stop per l’emergenza Coronavirus: al via i corsi di recupero



Primo test ufficiale per la scuola italiana, che da oggi, martedì 1 settembre, riapre i battenti con i corsi di recupero, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, in programma il prossimo 14 settembre, pur con le dovute differenziazioni regionali. Ma non tutti i corsi, almeno in questa fase, saranno in presenza. Alcuni istituti, infatti, terranno le lezioni a distanza, così come avvenuto durante il lockdown.

