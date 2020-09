La Spezia, positivo al coronavirus va a bere al bar con gli amici



Un ventisettenne straniero positivo al coronavirus è stato sorpreso dalla polizia mentre sorseggiava un drink al bar in compagnia di un gruppo di amici. È accaduto a La Spezia, città che da giorni deve fare i conti con un aumento dei casi di coronavirus; il ragazzo era in compagnia di una comitiva di coetanei in un noto locale del centro della città.

