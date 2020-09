La storia di Desirè, aiuta gli altri con la terapia della risata: “La felicità è una scelta di vita”



Una vita piena di insicurezze, momenti difficili, confusione, paure e ansie per Desirè, siciliana di Catania. “Mi dicevano che in Sicilia non potevo fare nulla perché non ero raccomandata”. Nonostante lo sconforto, Desirè decide di fare un corso di formazione del benessere e oggi si posizione come life coach di riferimento grazie a video con messaggi positivi: “La felicità è una scelta di vita che parte da noi stessi”.

