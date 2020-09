L’Altrove Teatro Studio riparte! In attesa di presentare il ricchissimo cartellone della stagione 2020/2021 intitolata #MaiPiùSenza!, Ottavia Bianchi e Giorgio Latini aprono le porte del Teatro in via Giorgio Scalìa 53 a tutti coloro i quali fossero interessati all’offerta formativa dell’Altrove.

Primo appuntamento il prossimo venerdì 25 settembre, il secondo venerdì 16 ottobre, sempre dalle 17 alle 19.

I corsi:

CORSO SEMI-PROFESSIONALE – Il percorso è rivolto a tutti i principianti e ai neofiti che vogliano accostarsi all’arte della recitazione cominciando dalle basi fondamentali, con un monte ore minore e una modalità di studio professionale.

CORSO OVER 35 – Il corso si rivolge agli adulti maggiori di 35 anni che vogliano avvicinarsi al teatro in un ambiente serio, ma protetto e leggero. Lo scopo non è quello di formare attori, ma quello di fornire i rudimenti della tecnica.

CORSO DI DIZIONE – L’arte di parlar bene è il primo passo per raggiungere i nostri obiettivi. È per tutti coloro che vogliono migliorare il livello della loro comunicazione.

CORSO DI CANTO – Dedicato a tutti coloro che vogliano apprendere la meravigliosa arte del canto, attraverso l’apprendimento dalle basi fino all’armonizzazione.

CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI (10-13 anni) un nuovo corso pensato per i più piccoli dalla docente Patrizia Ciabatta: il teatro può diventare un magnifico gioco attraverso il quale crescere e costruire in modo sano la personalità e le capacità relazionali dei bambini in una fase cruciale della loro crescita!

L’articolo L’Altrove Teatro Studio riparte dalla formazione: due Open Day dedicati ai corsi di recitazione proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro