L’ASCESA DI SKYWALKER all’ARENA MILANO EST: il 12 settembre proiezione-evento STAR WARS

In arrivo una serata stellare al nuovo polo multiculturale milanese, targato Teatro Martinitt. Sul grande schermo, il nono e ultimo episodio della amatissima saga cinematografica di George Lucas. In giro per l’Arena, membri in costume della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base. Graditi spade laser e costumi Jedi anche tra il pubblico. Dalle 21.

Per il sabato Blockbuster delle NOTTI MAGICHE all’ARENA MILANO EST, rassegna cinematografica estiva curata da Franco Dassisti, il 12 settembre è in calendario un appuntamento stellare. Non solo la proiezione di STAR WARS-L’ASCESA DI SKYWALKER –nono e ultimo episodio della saga space più amata di sempre- ma anche la partecipazione di membri in costume della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, le principali associazioni italiane di appassionati di Guerre Stellari, che si aggireranno per l’Arena. Come in ogni evento “galattico” che si rispetti, sono benvenuti spade laser e travestimenti a tema tra il pubblico. Sul palco, accanto a Dassisti, anche Giorgio Bondì, fondatore e caporedattore di Star Wars Libri & Comics.

Il film è l’ultimo capitolo della “trilogia sequel” della saga, dopo STAR WARS-IL RISVEGLIO DELLA FORZA (2015) e STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (2017). L’episodio vede il ritorno di gran parte del cast dei due precedenti titoli, compresa Carrie Fisher nel ruolo della Principessa Leila. Mancata improvvisamente nel dicembre 2016, l’amata figlia di Debbie Reynolds e stella tra le stelle di STAR WARS appare nell’ultimo capitolo del 2019 grazie all’utilizzo di scene girate per Gli Ultimi Jedi (uscito postumo nel 2017) e allora eliminate. La pellicola ha ottenuto tre candidature ai Premi Oscar 2020.

L’Ascesa di Skywalker in pillole

Anno 2019

Genere fantastico, space opera

Regia J.J. Adams

Con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Durata 155 minuti

Distribuito da Walt Disney Motion Pictures Italia

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Attenzione: dal 1°settembre inizio spettacoli anticipato alle ore 21!!! Ritiro biglietti entro le ore 20.30

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 20.30, per evitare assembramenti.

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.

L’articolo L’ASCESA DI SKYWALKER all’ARENA MILANO EST: il 12 settembre proiezione-evento STAR WARS proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro