L’avvocato Taormina dopo il pignoramento della casa di Cogne: “Ora dimentichiamo questa storia”



Dopo la notizia del pignoramento della casa dove nel 2002 si è consumato l’omicidio del piccolo Samuele, il famoso delitto di Cogne, parla l’avvocato Carlo Taormina, ex difensore di Annamaria Franzoni: “Non avrei nemmeno voluto che uscisse, preferirei che non se ne parlasse proprio più: non mi interessa nemmeno, per questo non la commento in alcun modo”.

