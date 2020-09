Le mani della ‘ndrangheta sulla Costa Azzurra, 46 arresti tra Italia e Francia



Una complessa indagine svolta dai carabinieri in collaborazione con le autorità francesi in queste ore ha portato all’arresto di 46 persone tra Italia e Francia. In particolare, le indagini hanno permesso di documentare un vasto commercio di cocaina, hashish e marijuana ma anche di armi da guerra quali Skorpion e Kalashnikov tra elementi della ‘ndrangheta e criminalità francese in Costa Azzurra.

