Le star contro Facebook sospendono i profili social: “Diffondono odio e disinformazione”



Diverse star hanno deciso di “congelare” i loro profili social per 24 ore. Lo scopo, protestare contro la società di Mark Zuckerberg che diffonde odio, violenza e disinformazione su Facebook e sulle altre piattaforme social. È una campagna di sensibilizzazione alla quale hanno aderito diversi vip del cinema, della musica e del web, da Leonardo Di Caprio a Jennifer Lawrence, da Aston Kutcher ad Orlando Bloom e Katy Perry, fino a Kim Kardashian. Con una perdita in borsa per Facebook indifferente.

