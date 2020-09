Lecce, fermato 37enne per l’omicidio dell’arbitro De Santis e la compagna: interrogatorio in corso



Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, è stato fermato in relazione al duplice omicidio verificatosi a Lecce nei giorni scorsi, in cui sono rimasti uccisi l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. L’interrogatorio è in corso. Il suo nome di battesimo è Andrea, lo stesso che alcuni testimoni hanno detto aver sentito urlare dalla vittima prima del delitto.

Continua a leggere



Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, è stato fermato in relazione al duplice omicidio verificatosi a Lecce nei giorni scorsi, in cui sono rimasti uccisi l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. L’interrogatorio è in corso. Il suo nome di battesimo è Andrea, lo stesso che alcuni testimoni hanno detto aver sentito urlare dalla vittima prima del delitto.

Continua a leggere

Continua a leggere